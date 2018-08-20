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YDP’de neler oluyor?

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Yeniden Doğuş Partisinde, sosyal medyada Bertan Zaroğlu ile ilgili bir paylaşımda büyük tartışma yaşandı.
YDP’de neler oluyor?

Yeniden Doğuş Partisinde, sosyal medyada Bertan Zaroğlu ile ilgili bir paylaşımda büyük tartışma yaşandı.

Detay Özel-Taner Ulutaş

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ile ilgili olarak yayınlanan bir resimde Zaroğlu’na saldıranlar başlığı altında eleştirilerin isimleri yazıldı. Resime yazılan yazının altına yazılan, ister oradan, ister buradan saldırsınlar senin duruşun yeter yazısına da çeşitli yorumlar yapıldı.

YDP üyesi Abdülkadir Kösedağın bu tür yayınlar yapmayalım partimize zarar veriyorsunuz, lütfen beyler biz tek milletiz. Delisiyle akıllısıyla, inananı inanmayanı, Lazı, Kürdü, Kıbrıslısı hepimiz kardeşiz. Bu paylaşımları yapmayalım Bu paylaşımlar ayrıştırır ve aramızda nifah tohumları oluşur yazısına çeşitli parti üyelerinden küfürlü mesajlar gönderildi.

Mesajlarda, eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyeceksin. Çocuk tacizcisi. Çocuklarımı gönderiyorum. Senin elini ayağını kırdıracağım. Ananı s……m Piç, ulan köpek. Utanmadan yeni doğuşluyum diye yayın yapıyorsun şerefsiz. Ulan o…çocuğu, boynunu kopartırım piç gibi ifadelerin olması tartışmanın boyutunun büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Abdülkadir Kösedağ konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ben Yeniden Doğuş Partisi mensubu birisiyim. Ama artık partide kalıp kalmayacağımı düşünmeye başladım. Ben, Bertan Zaroğlu ile ilgili fotoğrafın altına birlik ve beraberlik düşüncelerimi içeren bir yazı yazdım. Vay yazmaz olsaydım. Millet küfürlerle bana saldırdı. Bu parti üyelerine neler oluyor? Bu sinir ve öfke niye? Parti içindeki bir görüşe bu hazımsızlık sonrasındaki saldırı kabul edilebilir değil dedi.

Kösedağ açıklamasına devamla, ben bu durumu önce polise aktarmak istedim. Sonra parti zarar görmesin diye şimdilik durdum. Ancak küfürlü saldırı devam ederse bu durumu polise bildirmem gerekecek ifadesinde bulundu.

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