YDP’de parti meclisi yetkili organları belirledi... Genel sekreter yeniden Zaroğlu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi, yeni Genel Sekreterini ve MYK üyelerini seçti.

YDP’den verilen bilgiye göre, dün akşamki toplantıda, Enver Öztürk ve Bertan Zaroğlu’nun yarıştığı Genel Sekreterlikte Bertan Zaroğlu yeni Genel Sekreter oldu.

YDP Parti Meclisi, yeni MYK üyelerini ise şöyle belirledi:

“Lefkoşa; Suphi Asiltürk, Emre Dalgıç, Kadir Yel, Yılmaz Gündoğdu, Mesut Ayar

Girne; Okan Erdemsiz, Ömer Çete, Serkan Karal

İskele; İsmet İlkhan, Abdülkadir Yiğit

Gazimağusa; Tamer Karakaşlı, Tamer Kalkan, Ayhan Demir, Dursun Koç

Güzelyurt; Gökhan Saraç, Mehmet İneci

Lefke; Adem Küçükandaç.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

YDP’de Genel Başkan tarafından atanan ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak Genel Başkan Başkanlık Divanı “Turan Büyükyılmaz, Enver Öztürk, Ayhan Arıklı, Ahmet Yönlüer, Ali Akın Önder, Azer Özkan, Bülent Kaya, Başak Tekerek, Ali Ömer Yayla, Mehdi Uysal”dan oluştu.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Öte yandan Genel Başkan tarafından Yüksek İstişare Kuruluna atanan isimler ise şunlar:

“Hakan Tanrıverdi, Özgür Özen, İrfan Yılmaz, Mehmet Ercan, Sefa Kar, Aykut Günel, Orhan Hunç, Ahmet Demirel, Bülent Fevzioğlu, Hande Güzoğlu, Nejla Gazi, Süleyman İşlek, Mehmet Tunçtürk, Emre Kaya, Hacı Ali Özdemir, Hüseyin Özbudak, Banu Bozlakoğlu, Nurcan Çiftçi, Yasemin Girgin Esentürk.”