YDP'de sosyal medya yasağı ve disiplin soruşturmaları başlıyor!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı duyurdu... YDP ile ilgili sosyal medyada yorum yapıp, partililerimiz aleyhine suçlamada bulunanlarla, kim olursa olsun 11 Nisan tarihi itibari ile yollarımız ayrılacaktır.

İşte YDP Genel Başkanı ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı'nın yaptığı açıklama;

Sevgili YDP üyelerine çağrımdır;

Bu saat itibari ile YDP ile ilgili sosyal medyada yorum yapıp, partililerimiz aleyhine suçlamada bulunanlarla, kim olursa olsun 11 Nisan tarihi itibari ile yollarımız ayrılacaktır.

Değerli partililerimizden sosyal medyada partimizi ve partililerimizi eleştiren, kurultaya yönelik yazılarına son vermelerini rica ediyorum.

Unutmayın 12 Nisanda yüzyüze bakacağız...

Not; Saat 15 itibari ile partililerimizin tüm paylaşımları kayıt altına alınacak ve 11 Nisandan sonra oluşacak Disiplin Kurulunun denetimine tabi olacaktır...

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