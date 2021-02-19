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YDP'de sular durulmuyor

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Yeniden Doğuş Partisi'nde yapılan görev değişikliği sonrası tartışmalar durmuyor...
YDP'de sular durulmuyor

Yeniden Doğuş Partisi'nde yapılan görev değişikliği sonrası tartışmalar durmuyor...

Ahmet Yönlüer bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,''Genel Başkanımız Sn Arıkli bir tv kanalinda beni önce myk'dan alip yerime kardeşi Ayhan Arıklı'yı ataması ve genel baskan yardımcığından da azletmesiyle ilgili" kötü bir niyetim yotu! Sadece kurultay sürecinde daha rahat çalışabilmesine olanak sağlamak amacıyla yaptım" demiş. işte seni bu engin demokratik siyasi anlayışın yüzünden seviyorum başkanım.Bu siyasi demokratik anlayışın muhtemelen beni parti meclisiden de azletmene kadar devam edeceğe benziyor'' dedi.

Arıklı ise bu paylaşıma cevaben 

''Sevgili Ahmet Yönlüer.İşte bu gibi yanlış paylaşım ve söylemlerin yüzünden seni Genel Başkan Yardımcılığından almak zorunda kaldım.

Seni MYK üyeliğinden alıp senin yerine Ayhan Arıklıyı atadığım söylemi kocaman bir iftiradır. Ayhan Arıklı MYK üyesi değildir. Bu senin ve etrafındaki kişilerin uydurduğu ve parti içinde fitne yaratmak için söyledikleri bir sözdür...'' dedi

 

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