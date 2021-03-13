YDP'de sular durulmuyor

Ayhan Arıklı, YDP yemeğiyle ilgili bilet satın aldığını ancak yemeğin yapılmadığını ve bilet paralarının da iade edilmediğini iddia etti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Arıklı, YDP yemeğiyle ilgili bilet satın aldığını ancak yemeğin yapılmadığını ve bilet paralarının da iade edilmediğini iddia etti.

Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde:

“Emre Dalgıç, Bertan Zaroglu. Lefkosa ilce olarak 4 mart 2020 de yemek düzenleyecektiniz. 500’ün üzerinde bilet sattınız. 30 bilet satın aldım. 3.000 TL peşin ödedim. Ne yemek düzenlendi nede paralar iade edildi. Sizce ne tür dolandırıcılığa giriyor”.