YDP'de sular durulmuyor!

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, Genel Başkan Erhan Arıklı için “psikolojik sorun yaşıyor, Söyledikleri hayal ürünü” dedi.

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu Havadis WEB TV’de Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Bertan Zaroğlu, Erhan Arıklı’nın dün sabah yayında “Zaroğlu ve Tatar kurultay öncesi yemek yedi. Bu beni çok üzdü” sözlerine karşın “Ben Tatar ile yemek yedim ama Arıklı da yemek yedi” dedi

“Benim partiden gitmem için ayak oyunu yapıyorlar” diyen Bertan Zaroğlu, Erhan Arıklı’yı kurultayı kazanmak için Arsa ve İş sözü vermekle suçladı.