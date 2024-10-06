YDP'de Tatar'a New York Yemeği uyarısı!

YDP, bu zirve ve yemeğin federal çözüm arayışlarını diriltme çabası olduğunu savunuyor ve Tatar’a net bir çağrı yapıyor: “Eğer KKTC’ye gerçekten inanıyorsanız, o yemeğe gidip gerekeni söyleyin, sonra derhal masadan kalkın!”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı New Yokr'taki 3'lü yemek konusunda uyardı!

New York’ta yapılacak olan Kıbrıs zirvesi ve yemeği YDP'yi rahatsız etti.

YDP, bu zirve ve yemeğin federal çözüm arayışlarını diriltme çabası olduğunu savunuyor ve Tatar’a net bir çağrı yapıyor: “Eğer KKTC’ye gerçekten inanıyorsanız, o yemeğe gidip gerekeni söyleyin, sonra derhal masadan kalkın!”

Arıklı, geçmişte Annan Planı gibi dayatma süreçlerin artık kabul edilemez olduğunu belirterek, federal çözüm girişimlerine tamamen karşı olduklarını vurguladı.

Tatar’a hitaben, “Biz KKTC’nin bağımsızlığına inanıyoruz. Siz de bizim kadar inanıyorsunuz! Sakın o masada federasyon tuzağına düşmeyin. KKTC’nin varlığını ve bağımsızlığını savunmaktan bir an bile geri durmayın!” dedi.

Bu sözler, YDP ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında ileride tansiyonun yükselebileceğinin ön sinyali oluyor.

Kıbrıs sorununa yönelik çözüm arayışlarının içeride nasıl büyük bir çatlağa yol açabileceğini de gözler önüne seriyor. YDP, Tatar’ın bu süreçte taviz vermemesi gerektiğini yeniden hatırlatırken, “KKTC’nin varlığı ve bağımsızlığı kırmızı çizgimizdir!” mesajını net bir şekilde verdi.