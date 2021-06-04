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YDP'de yaprak dökümü devam ediyor...Yönlüer YDP'den istifa etti

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"Bir dönem gururla ve büyük Umutla Hizmet etmeyi tercih ettiğim Yeniden Doğuş Partisi’den ailemle birlikte istifa etmiş bulunmaktayım."
YDP'de yaprak dökümü devam ediyor...Yönlüer YDP'den istifa etti

Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) eski Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer, bugün sosyal medya hesabından, Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Yönlüer "Yeniden Doğuş Partisi’den ailemle birlikte istifa etmiş bulunmaktayım.Hayat tercihlerden ibarettir" ifadelerini kullandı.

Yönlüer'in açıklaması şöyle: 

"Hayat tercihlerden ibarettir;

Bir dönem gururla ve büyük Umutla Hizmet etmeyi tercih ettiğim Yeniden Doğuş Partisi’den ailemle birlikte istifa etmiş bulunmaktayım.

Hiç kimseye kırgın değilim. Herkese hakkımı (eğer varsa) helal ediyorum. Herkesten de haklarını helal etmelerini rica ediyorum..."

Ahmet Yönlüer'in istifasından sonra YDP'de gözler şimdi Bertan Zaroğlu'na çevrildi.

Zaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 10 gün içinde istifa edeceğini ifade etmişti

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