YDP'de yeni bir covid vakası daha! Kadın Kolları başkanı da Covid-19 pozitif

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Başkanı Sinem Tip, sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Sinem Tip, iki gün önce PCR test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Sinem Tip, açıklamasının tamamında "Sevgili arkadaşlarım öncelikle partimin tüm yetkililerine dostlarım ailem arkadaşlarıma ilgi alakalarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. 2 gün önce test sonucum pozitif çıktı. Karın ağrısı ve baş ağrılarım vardı ancak şu anda hiçbir problem yoktur. Tedavim Özok karantina otelinde devam etmektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum..." ifadelerini kullandı.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ve Eski Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz Yeniden Doğuş Partisi'nde Covid-19'a yakalanan isimler arasında yer alıyor