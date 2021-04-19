YDP'de yeni Genel Sekreter Enver Öztürk oldu

Yeniden Doğuş Partisi 64 Parti meclisi üyesi ile bu akşam Yakın Doğu Üniversitesi'nde MYK ve Genel Sekreterlik seçim için saat 18.00'da toplandı.

YDP'de Genel sekreterlik için tek aday olan Enver Öztürk, Genel Sekreter olarak seçildi.