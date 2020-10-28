YDP'den 29 Ekim mesajı

Yüce Türk milletinin, tarih sahnesinde yeniden dirilişinin sembolü olan, gücünü milletin hür iradesinden alan..

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. Yıldönümünü, gönül ve kader birliği içinde olan Kıbrıs Türk halkı olarak..

Hep birlikte kutlamanın heyecan ve haklı gururunu yaşıyoruz..

M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan "Cumhuriyet", Türk istiklal mücadelesinin eşsiz bir ürünüdür..

Ezelden beridir, hür yaşamayı kendine hedef edinmiş olan yüce Türk milletinin, tabiat ve karakterine en uygun yönetim şekli olan cumhuriyet anlayışımızı, geliştirmek azmine ve kararlılığına en çok sahip olmamız gereken günlerden geçmekte olduğumuz da, herkesin malumudur..

Bu nedenle bizler; yüce ulusumuzun bugünlere nereden ve nasıl geldiğini asla unutmayarak, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının bütünlüğünü koruyarak, birlik ve beraberlik içinde cumhuriyeti korumanın kararlılığı içinde olacağız..

Bu bilinç, azim ve kararlılık doğrultusunda bütün Türk milletinin, '29 Ekim Cumhuriyet bayramını' gönülden kutluyorum..