  • BIST 1.090
  • Altın 466,737
  • Dolar 7,4715
  • Euro 8,8101
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 38 vaka! 15 kişi yerel vaka

YDP'den Bertan Zaroğlu Covid pozitif olduğunu açıkladı

» »
Bertan Zaroğlu Covid pozitif olduğunu açıkladı:
YDP'den Bertan Zaroğlu Covid pozitif olduğunu açıkladı

Çok Değerli Dostlarım,

Dünyada ve ülkemizde covid-19 salgınından ötürü yaşanan olumsuzlukları, birçok alanda birlikte yaşıyoruz. Zaman tüm bu zorlukları sabır, metanet ve gönülbirliği içerisinde aşma zamanıdır...

Toplumsal duyarlılığımızı arttırarak bu mücadele sürecinde bizlere düşen, ne kendi sağlığımızı ne de bir başkasının sağlığını riske atmamak, güvenlik önlemlerine uymak, gerekli durumlarda geciktirmeden test yaptırmak, Önce kendimiz sonra ise toplum sağlığı için gerekli özen ve hassasiyeti göstermektir..

Nitekim; etrafımızda bulunan dostlarımızın test sonuçlarının pozitif çıkmasının üzerine kendimi bir haftadır evde izole etmiştim... Dün gece saat 02:30 sularında baş ağrısı ve ateş yükselmesi şikayeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi'ne başvurdum... Yapılan tetkikler neticesinde bugün covid-19 teşhisi konulduğunu öğrendim...

Allaha şükürler olsun ki ağır semptomlar geçirmiyorum ve durumum gayet iyi... İnşallah Tedavilerimin ardından en kisa sürede tekrar aranızda olacağım.

Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm Vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim..

Bertan Zaroğlu Lefkoşa Mv. YDP Genel Sekreteri

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS, yarından başlamak üzere 08.00-09.20 saatleri arasında , Uyarı Grevi yapacak08 Eylül 2020 Salı 18:54
  • Başbakan Tatar'dan önemli açıklama08 Eylül 2020 Salı 18:07
  • Denktaş:“Çocuklarımızın sağlığı ile siyasi gerekçelerle oynamaktan vazgeçin”08 Eylül 2020 Salı 17:37
  • KTMMOB:“Sorumlular yargılanmalı, konunun takipçisi olacağız”08 Eylül 2020 Salı 17:29
  • İskele Belediyesi, Kültür Evi ile AKM’yi kapatma kararı aldığını duyurdu08 Eylül 2020 Salı 17:22
  • Girne Belediyesi Zabıta ekipleri 11 işyerini mühürledi08 Eylül 2020 Salı 17:18
  • Dikmen'de Bir Eve Ateş Edildi08 Eylül 2020 Salı 17:16
  • Özersay: “Cumhurbaşkanının görev tanımı değişmiştir”08 Eylül 2020 Salı 17:09
  • Pandemi ekibinden Dr. Kamiloğlu: “Karara öneri diyenlerden daha iyisini beklemezdik”08 Eylül 2020 Salı 17:04
  • Girne’de kiralık araca uyuşturucu operasyonu08 Eylül 2020 Salı 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti