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YDP'den bir acayip öneri: "Kendini Kıbrıslı hissedene, ayrı kimlik çıksın"

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YDP'den bir acayip öneri: "Kendini Kıbrıslı hissedene, ayrı kimlik çıksın"
YDP, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “Kıbrıslı diye bir şey yoktur. Yunanlılar ve Türkler vardır” sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

İşte YDP Genel Başkanı Artıklı tarafınca yazılı olarak gerçekleştirilen açıklama: 

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “Kıbrıslı diye bir şey yoktur. Yunanlılar ve Türkler vardır” sözleri ile başlayan gereksiz bir kimlik tartışması, toplumumuzu germekten başka bir işe yaramamış, vazifesi toplumu germek olan kişilere fırsat vermiştir.

Sayın Başbakan’ın cümlesi doğruları ve yanlışları içeren bir cümledir.

Kıbrıslı yoktur” demek yanlış bir cümledir. Bizler hepimiz coğrafi olarak Kıbrıslıyız. “Kıbrıslılık” bizim coğrafi kimliğimizi ifade eder.

“Türklük ve Yunanlılık” ise, etnik kimliğimizi ifade eder ki, bu da Sayın Başbakan’ın doğru bir cümlesidir.

Sayın Başbakan’ın belki de iyi niyetle söylediği bu sözleri çarpıtarak Türklüğü ret eden bir takım kişiler, coğrafi kimliği, etnik kimlikle karıştırarak, “Kıbrıslı” diye ayrı bir ırk, millet veya etnitise olduğunu iddia etmektedirler.

Bu tartışmaları yapan kişilere tavsiyemiz, 1960 Cumhuriyet Anayasasına bakmaları ve o Anayasa’da Ada’da yaşayan toplumların nasıl tasnif edildiğini iyi öğrenmeleridir.

1960 Cumhuriyeti Anayasasının 2 maddesi, Ada’da iki ayrı etnik halk olduğunu belirterek bu halkları şu şekilde tasnif etmektedir;

“Elen Cemaatı; Elen aslından ve ana dili Elence olan, Yunan kültür ananelerini paylaşan veya Elen-Ortadoks kilisesine mensup bulunan bütün Cumhuriyet vatandaşlarını içine alır…”

“Türk Cemaatı, Türk aslından ve ana dili Türkçe olan veya Türk kültür ananelerini paylaşan veya Müslüman olan bütün Cumhuriyet vatandaşlarını içine alır…”

En önemlisi de kendisini Türk ve Elen saymayan ve belki de bugünkü tartışmalara sebep olan kişiler için ortaya konulan maddedir. Cumhuriyet Anayasası der ki; “Her iki gruba dahil olmayan vatandaşlar, üç ay içerisinde her iki cemaatten birine katılmalıdırlar. Her iki cemaate katılmayı kabul etmeyenler, yazılı müracaatta bulunarak kendilerini ayrı bir kimlikle yazdırabilirler. Sayının az olması halinde bu kişiler, Türk veya Elen grubuna dahil olmak zorundadır”

YDP, 1960 Anayasasına benzer bir uygulamanın bugün de olmasını, Türklüğü veya Yunanlılığı kabul etmeyen ve “Kıbrıslı” diye bir cemaat oluşturmak isteyenler için ayrı, bir hukuki düzenleme yapılmasını önermektedir. Çünkü Partimiz, hiç kimseye benimsemediği bir kimliği zorla kabul ettirme gibi bir lüksümüzün olmadığı kanaatindedir. Zaten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de Devletin, bu vatandaşların kimliğine saygı göstermesini emretmektedir.

 

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