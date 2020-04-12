YDP’den Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Güney Kıbrıs’tan yardım kabul eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, elde bol miktarda bulunan ve toplam değeri 5000 Euro’dan daha az olan bir ilacı yardım adı altında Güney Kıbrıs’tan temin edilmesini “onur kırıcı” olarak niteledi.

Büyükyılmaz, Akıncı’nın hiç olmazsa bu dönemde muhalefetin gösterdiği sağduyulu davranışı göstermesi ve artık Hükümetten rol kapmaya çalışmaktan vaz geçmesi gerektiğini savundu.

Turan Büyükyılmaz şöyle devam etti:

“Bu ülkenin bir Hükümeti, o Hükümetin bir Sağlık Bakanı ve Hükümete bağlı çalışan Sağlık Komitesi vardır. İhtiyaçları bunlar talep ve temin eder ve güçleri yetmez ise Sayın Cumhurbaşkanından yardım isterler. Sayın Cumhurbaşkanı da üzerine düşeni o zaman yapar. Kendi başına Hükümeti yok sayarak hareket edemez”