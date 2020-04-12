  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

YDP’den Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri

» »
YDP’den Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri
YDP’den Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Güney Kıbrıs’tan yardım kabul eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, elde bol miktarda bulunan ve toplam değeri 5000 Euro’dan daha az olan bir ilacı yardım adı altında Güney Kıbrıs’tan temin edilmesini “onur kırıcı” olarak niteledi.

Büyükyılmaz, Akıncı’nın hiç olmazsa bu dönemde muhalefetin gösterdiği sağduyulu davranışı göstermesi ve artık Hükümetten rol kapmaya çalışmaktan vaz geçmesi gerektiğini savundu.

Turan Büyükyılmaz şöyle devam etti:

“Bu ülkenin bir Hükümeti, o Hükümetin bir Sağlık Bakanı ve Hükümete bağlı çalışan Sağlık Komitesi vardır. İhtiyaçları bunlar talep ve temin eder ve güçleri yetmez ise Sayın Cumhurbaşkanından yardım isterler. Sayın Cumhurbaşkanı da üzerine düşeni o zaman yapar. Kendi başına Hükümeti yok sayarak hareket edemez”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKP: Milliyetçilik sağlığa zararlıdır12 Nisan 2020 Pazar 14:25
  • Büyükyılmaz: "Akıncı hükümetten rol kapma peşinde"12 Nisan 2020 Pazar 14:24
  • YKP Genel Sekreteri Kanatlı:  "İlaç geçmez ama para aklanır, Öztürk family felsefesi bu! "12 Nisan 2020 Pazar 13:52
  • Tatar ortağı Özersay'ı yalanladı! "Herkese eşit maaş verilme gibi bir durum yoktur"12 Nisan 2020 Pazar 13:48
  • "Bakan Pilli, içinden geldiği gibi, popülizmden uzak konuşuyor"12 Nisan 2020 Pazar 12:43
  • 84 sokağa çıkma yasağını ihlal12 Nisan 2020 Pazar 11:39
  • Argüden: Maske getirdim, Bakanlar Kurulu karar almıyor!12 Nisan 2020 Pazar 11:23
  • Dr. Şeherlioğlu'ndan UBP Milletvekili Öztürk'e sert eleştiri... "Senin Partin iktidar da değil mi?"12 Nisan 2020 Pazar 11:03
  • Bin 500 TL'lik destek ödemesi Mayıs'ta12 Nisan 2020 Pazar 10:41
  • Dikkat bu yolda sis var!11 Nisan 2020 Cumartesi 22:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti