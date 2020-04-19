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YDP'den Cumhurbaşkanı'na eleştiri

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YDP'den Cumhurbaşkanı'na eleştiri
YDP'den Cumhurbaşkanı'na eleştiri

İşte açıklama;

 

Dün akşamüstü bir web TV programına katılan Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı, gazetecilerin Başkanlık sistemi üzerine sorduğu bir soruya verdiği cevapta yine pot kırmış ve Türkiye’deki sistemi eleştirmiştir.

Sayın Akıncı Başkanlık Sistemi ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapta, Demokrasinin tam yerleşmediği ülkelerde Başkanlık Sisteminin diktatörlüğe dönüşebileceğini söyleyerek “ Başkanlık sistemi isteyenler diktatörlük sevdalısı olanlardır. Çünkü buradaki Başkanlık sistemi de Türkiye’den farklı olmayacaktır” diyerek Türkiye’deki mevcut sistemin diktatörlük olduğunu ima etmiştir.

Sayın Akıncı KKTC’de artık Başkanlık sistemine geçilmesini arzulayan geniş bir çevreye “Diktatörlük sevdalıları” diye hakaret ederken diğer taraftan da Türkiye’nin mevcut sistemine dil uzatmaktadır. Sayın Akıncı’nın işgal ettiği mevcut makam Türkiye’deki sisteme laf atmaya uygun bir makam değildir. Ayrıca Sayın Akıncı  Türkiye’deki mevcut sistemin referandumla yani halkın iradesi ile kabul edildiğini unutmuş gözükmektedir.

Anlaşılıyor ki Sayın Akıncı, uzun süreden beri Türkiye yöneticileri ile polemik yaratamamanın sıkıntısını yaşıyor. Özellikle bu kriz döneminde unutulmamak için Güneyden usulsüz ilaç ithali dahil hemen her konuda gündeme gelmeye çalışıyor. 

Partimiz çok kısa bir süre içerisinde Anayasa Mahkemesine başvurarak Sayın Akıncı’nın uzatmalı Cumhurbaşkanlığı hevesini sonlandıracak ve emeklilik günlerinde parlak düşüncelerini daha rahat kamuoyu ile paylaşabilmesi için kendisine imkan yaratacaktır. 

Saygılarımızla

Bülent Kaya

Genel Başkan yardımcısı

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