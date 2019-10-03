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YDP’den Eko Gün Festivali’nin boykot edilmemesi çağrısı

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 6 Ekim Pazar yer alacak Büyükkonuk Belediyesi’nin Geleneksel Büyük Eko Gün Festivali’nin boykot edilmemesi gerektiğini belirtti
YDP’den Eko Gün Festivali’nin boykot edilmemesi çağrısı

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, geçmiş yıllarda Festival’in boykot edilmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Geleneksel Büyük Eko Gün Festivali’ni, hem bölge hem de ülke insanı için oldukça önemli bir çalışma olarak gördüklerini ifade etti.

Büyükyılmaz, “Bazı kesimlerin intikam histerisi içerisinde bu festivali boykot etme gayretlerini son derece anlamsız ve gayri insani bir davranış olarak kabul ediyoruz” dedi.
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun Ocak 2018’de Afrika gazetesine düzenlenen “saldırıya destek verdiği” iddiasıyla, bazı kesimlerden Festival’in boykot edilmesi çağrısı gelmişti.

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