YDP'den Erhürman'a eleştiri

Meclis dışı muhalefetten, ana muhalefete eleştiri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarına eleştirilerde bulundu.

YDP’den yapılan yazılı açıklamada, Erhürman’ın konuşmasında kullandığı ifadeler eleştirilirken, “Siyasetçiler vatandaşa karşı her daim dürüst olmakla mükelleftirler” denildi.

Açıklamada, özetle şunlar ileri sürüldü:

“Mevcut hükûmetin ve mensuplarının tıyneti hepimizin malûmudur. Bu cihetten, bilgisizlik zaten onlardan beklediğimizden farklı birsey değildir; fakat “yalan” kat’iyyen kabul edilemeyecek ve hiçbir hal ve kârda “komik” addedilemeyecek, affın fevkinde bir husustur. Sn. Erhürman gibi ileri gelen bir siyasetçinin “yalan”ı komik olarak değerlendirerek hafife alması hat safhada endişe verici ve seçmenin ciddî olarak dikkate alması gereken bir meseledir.”