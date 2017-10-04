 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.548
  • Altın 146,432
  • Dolar 3,5716
  • Euro 4,2012
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAErdoğan'a suikast davasında karar açıklandı

YDP’den Ertuğruloğlu’na destek

» »
YDP’den Ertuğruloğlu’na destek
YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “KKTC’nin güvenlikte ve dış politikada yetkilerini Türkiye’ye devretmesine” ilişkin önerisine destek verdi.

Zaroğlu yazılı açıklamasında, sözkonusu önerisinin, YDP’nin B planı olarak gündeme getirdiği “Nahcivan Modeline” uygun olduğunu kaydetti.
Rum tarafının masaya koyduğu tüm önerileri geri çektiğini açıkladığına göre Kıbrıslı Türklerin akıbetinin ne olduğunu soran Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan veya müzakere heyetinden bu konuda açıklama beklediklerini ifade etti. 

Zaroğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs’ta müzakereler ve diplomasi ile bir yere varılamayacağını ve belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söylediğini de ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • SOS Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Proje Ekibi Eroğlu’nu ziyaret etti04 Ekim 2017 Çarşamba 15:01
  • 30 kişilik KTSO heyeti Ankara’da temaslarda bulundu04 Ekim 2017 Çarşamba 14:59
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan 'insani konvoya haraç' açıklaması04 Ekim 2017 Çarşamba 14:57
  • Tatar: “En gerçekçi çözüm AB çatısı altında iki ayrı devlet”04 Ekim 2017 Çarşamba 13:43
  • Evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti04 Ekim 2017 Çarşamba 13:37
  • İdris'ten Ertuğruloğlu'na esprili gönderme04 Ekim 2017 Çarşamba 12:51
  • Detay'ın manşetinde bugün ne var?04 Ekim 2017 Çarşamba 12:24
  • Ertuğruloğlu'nun 'haraç' kararı: Yardım olarak sadece ilaç geçti04 Ekim 2017 Çarşamba 11:41
  • Arabacıoğlu apandisit ameliyatı oldu04 Ekim 2017 Çarşamba 10:35
  • CTP lideri Erhürman'a mesaj var04 Ekim 2017 Çarşamba 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti