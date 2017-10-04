YDP’den Ertuğruloğlu’na destek

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “KKTC’nin güvenlikte ve dış politikada yetkilerini Türkiye’ye devretmesine” ilişkin önerisine destek verdi.

Zaroğlu yazılı açıklamasında, sözkonusu önerisinin, YDP’nin B planı olarak gündeme getirdiği “Nahcivan Modeline” uygun olduğunu kaydetti.

Rum tarafının masaya koyduğu tüm önerileri geri çektiğini açıkladığına göre Kıbrıslı Türklerin akıbetinin ne olduğunu soran Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan veya müzakere heyetinden bu konuda açıklama beklediklerini ifade etti.

Zaroğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs’ta müzakereler ve diplomasi ile bir yere varılamayacağını ve belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söylediğini de ifade etti.