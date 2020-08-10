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YDP’den Hükümete Tepki…

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YDP’den Hükümete Tepki…
YDP’den Hükümete Tepki…

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi UBP-HP hükümetinin seçim yatırımı olarak münhalsiz ve/veya adrese teslim sınav metotları ile istihdam yaptığının gözlendiğini savundu ve “seçim istihdamları siyasi ahlâksızlıktır” dedi.

Büyükyılmaz, hükümet ortağı HP’nin de geçmişte yaptığı bütün açıklamalar ve ileri sürdüğü ilkelere ters düşen uygulamalara ortak olmasının, onların da sistemin bir parçası olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.

Büyükyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu seçim istihdamları, adaylara hiçbir şey kazandırmaz. Rahmetli İrsen Küçük yapılan istihdamlara rağmen sandıktan çıkamamıştı. Hükümeti bu faydasız seçim yatırımından vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

YDP’nin dün gerçekleştirdiği olağanüstü kurultayda ortaya koyduğu performansla Cumhurbaşkanlığı makamını direkt veya endirekt belirleyecek parti dolduğunu ortaya koyduğunu savunan Büyükyılmaz, YDP’nin bu performansının dostları sevindirip, rakipleri ve düşmanlık besleyen kesimleri üzdüğünü kaydetti.

TEŞEKKÜR…

Genel Sekreter Büyükyılmaz şöyle devam etti:

“Şimdiye kadar KKTC tarihinde kimse Ağustos ayında bir kurultay yapmaya cesaret edememişti. YDP, seçimsiz olarak organize ettiği bu kurultay ile salonu hınca hınç doldurarak gücünü bir kez daha göstermiş, pandemi sonrası düşen seçim motivasyonunu tekrar yakalamıştır.

YDP, bu hafta içinde Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu seçimini tamamlayacak ve sonra sahaya inecektir.

Kurultayımızda davetimize iştirak eden Sayın Başbakan’a, DP Genel Başkanı’na ve bizleri yalnız bırakmayan fedakâr partililerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

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