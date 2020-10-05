YDP'den Karantinadaki seçmenlerin oy kullanamaması kararına itiraz

YDP tarafından Erhan Arıklı imzalı yapılan açıklamada YSK'nın karantinada olan kişiler ve izolasyon uygulanan kişilerin oy kullanamayacağı kararına itiraz edildiği bildirildi.

YDP tarafından Erhan Arıklı imzalı yapılan açıklamada YSK'nın karantinada olan kişiler ve izolasyon uygulanan kişilerin oy kullanamayacağı kararına itiraz edildiği bildirildi.

İşte o açıklama:

Partimiz YSK’nın almış olduğu “Karantinada olan kişiler ve izolasyon uygulanan kişilerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanamayacağı yönündeki kararına itiraz etmiş bulunmaktadır.

İtiraz metni aşağıdaki gibidir.

Saygılarımızla

Basın Bürosu

YSK BAŞKANLIĞINA

LEFKOŞA

Sayın Başkan,

YSK’nın 13 nolu duyurusunda 5. Madde de karantinada olan kişiler ile izalasyon uygulanan kişilerin 11.10.2020 tarihinde oy verme alanlarına alınmayacakları belirtilmiştir.

Anayasanın 68 (1) maddesinde Seçime ve halkoylamasına katılma, onsekiz yaşını bitirmiş olan her yurttaşın hakkı ve ödevidir” amir hükmü dikkate alınarak, konunun tekrar ele alınmasını ve sayıları binlerle ifade edilen karantinadaki seçmenlerin Anayasal haklarını kullanmalarına olanak sağlayacak önlemlerin değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Örneğin karantina merkezlerinde sandık kurulması düşünülebilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla

Porf. Dr. Erhan Arıklı

Genel Başkan ve Cumhurbaşkan Adayı