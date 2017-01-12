YDP’den Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklama

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı…

Yeniden Doğuş Partisi, Kıbrıs Türk tarafının elindeki tek koz olduğunu ileri sürdüğü toprak ve harita kozunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ucuza harcamış olmadığını umduklarını ve Akıncı’nın yapacağı açıklamayı merakla beklediklerini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yazılı açıklamasında, “Türk tarafının harita sunmanın karşılığında ne aldığını bilmiyoruz. Özellikle dönüşümlü başkanlık, yapılacak anlaşmanın AB’nin birincil hukuk olması konusu, yönetim ve güç paylaşımında taraflara veto hakkı gibi konularda bize ne verildiğini hala anlamış değiliz” dedi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk Halkının asla kabul edemeyeceği taleplerde bulunduğunu, bu taleplerin Akıncı’dan karşılık bulduğunu öne süren Arıklı, “Cenevre’de bulunan UBP ve DP heyetinin son gün Akıncı’ya muhtıra nitelikli bir mektup vermesi ise geç kalmış bir harekettir” iddiasında bulundu.