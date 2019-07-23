YDP'den KKTC ile TC arasında imzalanan protokole destek

YDP, yayımladığı açıklama ile KKTC ile TC arasında imzalanan protokodeki 'reform' ve 'tedbirler'in bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.



YDP yapmış olduğı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Anavatan Türkiye ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan Ekonomik Protokolü ve o protokolün gereği olarak 750 milyon TL’nin serbest bırakılmasını önemli bir adım olarak görüyoruz. Her şeye rağmen bizi yalnız bırakmayan Anavatan Türkiye’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Parti olarak imzalanan Ekonomik Protokolde yer alan reform ve benzeri tedbirleri geç kalınmış adımlar olarak görüyor ve bu reformları yapmayan ve öteleyen ve böylece sorunların kangrenleşmesine neden olan geçmiş hükümetleri şiddetle kınıyoruz.

Umarız ki UBP, geçmiş ekonomik protokollerde ki gibi imzayı atıp, parayı alıp sonra da reformları yapmayarak Türkiye’yi bir kez daha kandırmaz. Parti olarak bu ekonomik protokolün gereği olan reformların takipçisi olacağımızı peşinen beyan ediyoruz.