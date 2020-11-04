YDP'den mektup açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kabullenemeyen belli bir kesim hazımsızlıklarını çeşitli şekillerde ortaya koyuyorlar.

Yıllardan beri işe gitmeden Devletten yüksek maaş almaya devam eden bir Sendikacı, Anastasiadise bir mektup yazarak, seçilmiş Cumhurbaşkanını şikayet etme hadsizliğinde bulundu. Bu şahsın daha öncede benzer söz ve davranışları ortada iken, bu gayrı milli söz ve davranışları “Demokrasi veya Fikir Özgürlüğü” adı altında geçiştiren yöneticiler de bu şahıs kadar suçlu ve sorumludurlar.

Kendi devletine inanmayan, Kıbrıs’ın kuzeyinin işgal altında olduğunu söyleyen, seçilmiş Cumhurbaşkanına hakaret eden ve onu yabancılara gammazlayan bu şahısın yargılanması için ceza yasamızda ve öğretmenler yasasında yeterli maddeler mevcuttur. Eksik olan, Devleti yönettiğini iddia eden kişilerin basiretsiz ve popülist yaklaşımlarıdır.

Sayın Cumhurbaşkanının bu şahsı mahkemeye vermesi olumlu bir davranıştır. Umarız ki yargımız bu konuda üzerine düşeni acil bir şekilde yerine getirir.

Saygılarımızla

Azer Özkan

Genel Başkan yardımcısı