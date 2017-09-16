YDP'den o ankete eleştiri geldi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), anketlerin bazı ülkelerde bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığını, bazı siyasi partilerin önü kesilirken bazılarının şişirildiğini kaydederek, ülkede de bir kuruluştan sahte anket çıktığını ve YDP’nin adının bu ankette geçmediğini ileri sürdü.

YDP’den yapılan yazılı açıklamada, “ülkemizde hiç bir bilimsel veriye dayanmadan masa başında üretilen ve basına pompalanan sözde anketlerle toplum mühendisliğine soyunulmaktadır” iddiasında bulunuldu.

“Bu tür sahte ve hiç bir bilimsel veriye dayanmayan manipülatif anketlerle YDP nin önünün kesileceğini ümit edenler, yapılacak ilk seçimde hüsrana uğrayacaklardır” denilen açıklamada, bundan sonra bilimsel verilere dayanmayan anketlerin yayınlanmasını önleme maksadı ile CMIRS kuruluşunu mahkemeye verecekleri belirtildi.

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