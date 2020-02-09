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YDP'den "örtülü ödenek" hamlesi

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), “örtülü ödeneğin Anayasaya aykırı olduğu” gerekçesi ile yarın Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalıyor.
YDP'den "örtülü ödenek" hamlesi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), “örtülü ödeneğin Anayasaya aykırı olduğu” gerekçesi ile yarın Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalıyor.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı açıklamada, örtülü ödenek konusunun siyasette kanayan bir yara haline geldiğini, örtülü ödeneği kaldıracağı iddiası ile oy toplayanların seçildikten sonra bu ödeneği “tepe tepe” kullandığını, bu durumun da siyasete ve siyasetçiye güveni sarstığını kaydetti.

Büyükyılmaz, “Bize göre örtülü ödenek, bizim Anayasamıza aykırıdır. Anayasa Meclisin çıkardığı bütçenin Sayıştay denetimine tabi olduğunu söyler. Oysa Cumhurbaşkanının örtülü ödeneği Sayıştay denetiminden uzak tutulmuştur” ifadelerini kullandı.

Büyükyılmaz, bu çerçevede başlatılan çalışmanın parti hukukçuları tarafından tamamlandığını ve YDP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Enver Öztürk’ün yarın saat 11.00’de beraberindeki bir heyetle Anayasa Mahkemesinde davayı açacacağını ardından da basın açıklaması yaparak kamuoyuna detaylı bilgileri vereceğini kaydetti.

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