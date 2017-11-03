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YDP'den 'seçim harcaması' açıklaması: Oy satın almayacağız

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YDP'den 'seçim harcaması' açıklaması: Oy satın almayacağız
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı YDP’nin seçim harcamalarını son derece mütevazi bir bütçe ile gerçekleştireceğini, bütçenin tamamen adayların bağışı ve piyango bileti satışından gelen gelirden oluşacağını belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı dün katıldığı bir TV programında seçim harcamalarına değinerek, bazı siyasi partilerin seçimlerde muazzam bir harcama yaptıklarını, bunların denetlenmediğini, halktan birçok kişinin de seçim dönemlerini dört gözle beklediğini ifade ederek, bu harcamaların ciddiyetle takip edilip incelenmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, YDP’nin harcamalarını son derece mütevazi bir bütçe ile gerçekleştireceğini, bütçenin tamamen adayların bağışı ve piyango bileti satışından gelen gelirden oluşacağını belirtti. “Biz bu seçimlerde ne oy satın alacağız, ne miting düzenleyeceğiz ne de araba konvoyları için benzin parası harcayacağız. Bunlar son derece gereksiz propaganda faaliyetleri. İsraftan başka bir şey değil. Biz ev ev dolaşıp yüzyüze propaganda metodunu seçeceğiz. Zaten iki yıldır sahada olan bir partiyiz. Partiyi kurmadan önce YDH olarak da sahadaydık. Bu sebeple maddi bir sıkıntımız olacağını sanmıyorum” dedi.

YDP adaylarının hemen hemen belirlendiğini de söyleyen Arıklı, seçim afiş ve broşürlerinin de matbaaya verildiğini, seçim bildirgesine önümüzdeki hafta son şeklinin verileceğini ve düzenlenecek bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

YDP Parti MYK sı bu akşam toplanıp seçim stratejisini belirleyecek. Ardından Pazar günü İskele İlçesinde saat 11 de Genişletilmiş MYK Toplantısını yaparak İskele Merkezinde broşür dağıtacak.

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