YDP'den T.C. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu savunması!

İşte o açıklama;

“TÜRKİYEYE İHANET YARIŞINDA PEŞREV ÇEKİLİYOR”

Ülkemizde son zamanlarda Anavatan Türkiye’yi hedef alan, sistemli bir kampanya yürütüldüğünü üzülerek görüyoruz.

AB, ABD ve Güney Kıbrıs’tan nemalanan malum şer odaklarının, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun son ziyaretinden sonra kampanyalarını daha da şiddetlendirdiklerini ve işi Anavatan Türkiye’ye hakarete kadar ulaştırdıkları görülmektedir.

Bu kampanyaya en son KTÖS’ün de katıldığını görmek bizim için şaşırtıcı olmamıştır. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in Sayın Çavuşoğlu’nun ardından yayınladığı kin ve nefret saçan bildirisini, fikir özgürlüğü kapsamında ele almak mümkün değildir.

Bu bildiri Fasıl 154 diye bilinen Ceza Yasasının 68. Maddesine aykırı olup suç niteliği taşımaktadır.

Söz konusu yasa maddesi aynen şöyle; “Yabancı Devlet Yetkililerine Hakaret Suçu; Herhangi bir kişi, huzur ve dostluğu bozma kastı ile herhangi bir yabancı devlet yetkilisini küçük düşürmek, tahrik etmek veya nefret veya hakarete uğratmak eğiliminde olan herhangi bir yazı yayınlarsa suç işler…”

Bu bildiride geçen ifadeler yine aynı şekilde Fasıl 154 diye bilinen ceza yasasının 48. Maddesine de aykırıdır .

Söz konusu madde şöyledir; “KKTC de çeşitli toplum ve halk sınıfları arasında garaz ve düşmanlık duygusu yaratmak”, “KKTC Vatandaşları arasında huzursuzluk ve itaatsizlik yaratmak”.

Bu kampanyanın yegane hedefinin, Başta Sayın Çavuşoğlu olmak üzere diğer Türkiye yetkililerini bir cevap vermeye zorlamak ve o cevap üzerinden toplumda kutuplaşmayı sağlamak olduğu çok açıktır.

Anavatan Türkiye yetkililerinin bu tuzağa düşmeyeceklerini, malum şer odaklarına hizmet eden veya şer odaklarının bir parçası olan kişi, kurum ve kuruluşlarla muhatap olmayacağını gayet iyi biliyoruz.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye’yi bir seçim malzemesi yapmak, Ülkede Türkiye aleyhtarlığını yaymak ve böylece ülkede kutuplaşmayı artırarak birilerine oy devşirmeye çalışılmak son derece tehlikeli bir davranıştır. Ülkeyi ateşe atacak bu kampanyanın öncelikle kampanyayı yürütenlere zarar vereceği çok açıktır.

Öte yandan bu şer odaklarının kampanyalarına Ülkemizin etkili ve yetkili kurumlarının cevap vermemesi ve bu ihanet çalışmalarını “Demokratik hak ve fikir özgürlüğü” kılıfı altında görmezden gelmeleri manidardır.

YDP olarak kin ve nefret dolu bu bildiriye sessiz kalan Hükümeti ve “Tek Adam” tartışması başlatarak bu kampanyaya zemin hazırlayan Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı’yı şiddetle kınıyoruz.

Saygılarımızla

Turan Büyükyılmaz

Genel Sekreter