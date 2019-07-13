YDP’den taziye mesajı

Büyükyılmaz partisi adına yayınladığı taziye mesajında, acı olay dolayısıyla Katırcı ailesi ve Büyükkonuk köy sakinlerine ve halka başsağlığı, sabır ve metanet diledi.

Büyükyılmaz, mesajında, “Başta Genel Başkanımız olmak üzere Parti üst düzey yöneticilerimizin tamamı, yarın Büyükkonuk’taki cenaze namazına iştirak edip değerli Katırcı ailesinin ve köy sakinlerinin acısını paylaşacaklardır. Tüm gönüldaşlarımıza duyurulur.” ifadelerini kullandı.