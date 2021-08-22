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YDP'den UBP'ye... UBP başkan adayları Arıklı'yla yarıştığını zannediyor

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"UBP’nin taban gücü ile iktidar olan, ancak bunu yok sayan Sayın Erhan Arıklı’nın, sanırım bir süre susması gerekiyor” diyen Hasan Taçoy’a yanıt YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk'ten geldi...
YDP'den UBP'ye... UBP başkan adayları Arıklı'yla yarıştığını zannediyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Milletvekili Hasan Taçoy’un YDP Genel Başkanı Arıklı ile ilgili yaptığı açıklamalara “Anlaşılan UBP sayın başkan adayları ya da "sözcüleri" birbiri ile değil  Erhan Arıklı ve YDP ile yarıştıklarını zannediyorlar!” diyerek tepki gösterdi.  

“Ulusal Birlik Partisi sayesinde, UBP’nin taban gücü ile iktidar olan, ancak bunu yok sayan Sayın Erhan Arıklı’nın, sanırım bir süre susması gerekiyor” diyen Hasan Taçoy’a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta Enver Öztürk şu ifadeleri kullandı;

 “UBP'nin Sayın başkan adayları; bırakın Arıklı’yı, YDP'yi, siz insanlara projelerinizi anlatın.

Neleri yaptığınızı veya yapmadığınızı ya da yapamadığınızı anlatın...

Neleri nasıl yapacağınızı anlatın.

Biz biliyoruz gerçi!..”

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