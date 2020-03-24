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YDP,Ekonomi Masası,içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntılarla ilgili bir dizi ekonomik tedbir önerisi hazırladı

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YDP,Ekonomi Masası,içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntılarla ilgili bir dizi ekonomik tedbir önerisi hazırladı
YDP,Ekonomi Masası,içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntılarla ilgili bir dizi ekonomik tedbir önerisi hazırladı

 

Yeniden Doğuş Partisi Ekonomi Masası, içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntılarla ilgili bir dizi ekonomik tedbir önerisi hazırladı.  Hazırlanan öneriler kısa, orta ve uzun vadeli olarak 3 ayrı grupta ele alındı. 

Kısa vadeli önlemler ilk 3 ay içerisinde alınması gereken acil tedbirleri içeriyor. Kısa vadeli önlemler içerisinde ilk etapta “Ekonomik Kriz Fonu” kurulması ve bu fona çeşitli yerlerden kaynak aktarılması öneriliyor. Öneriler içerisinde maaş kesintisi yapılması da var. Buna göre devletten veya kamu kurum ve kuruluşlarından maaş alan herkesten eşit ve adil bir oranda kesinti yapılması isteniyor. Maaşların en az 4000 TL, en fazla 8000 TL olarak ödenmesi de alternatif olarak öneriliyor. Özel sektör çalışanlarına asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılması tavsiye ediliyor.

Bu fona kaynak aktarılması için; Siyasi Partilere yapılan yardımlardan ciddi bir kesinti yapılması, örtülü ödeneklerin kaldırılması, RHA ların derhal satışa çıkarılması, bankalardaki mevduatlardan alınan stopaj vergilerinin yükseltilmesi, KIB-TEK başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının net maaşının dışındaki bütün katkı ve ödeneklerin kesilmesi, sigara, alkol gibi tekel mamullerine ek vergi konulması, GSM şirketlerine ek vergi konulması, kiracı ve ev sahiplerine yönelik kısa süreli bir tedbir alınması, bankalarda mevduat ve kredi faizlerinin 3 ay süre ile dondurulması, fiyatların kontrolü açısından etiket kanunun bir kararname ile çıkarılması, fiyat kontrollerinin belediye zabıtalarına verilmesi gibi birçok önerilerde bulunuluyor.

Orta vadeli önerilerde ise; Stratejik görevler dışında yıl sonuna kadar kimseye ek mesai verilmemesi, ek mesai verilmesi durumunda, bunun alınan net maaşın %25 ini geçmemesi, krizden çıkılamaması halinde 13. Maaşların verilmemesi, kamuya personel alınmaması, “Devlet Personel Havuzu” oluşturularak kurum kuruluşlarda ihtiyaç fazlası personelin ihtiyaç duyulan kuruluşlara aktarılması, Belediye reformu başta olmak üzere ihtiyaç duyulan reformların kanun hükmünde kararname ile hayata geçirilmesi, yurt dışı temsilciliklerin gerekli olanların dışında tamamının kapatılması ve oradaki Temsilcilerin TC Büyükelçiliklerinde görevlendirilmesi gibi öneriler var. YDP Fona kaynak aktarılması için bir defaya mahsus bedelli askerlik uygulamasının da hayata geçirilmesini önerdi.

Orta Vadeli önlemler arasında 120 metrekarenin dışındaki konutların ve belli bir cc nin üstündeki araçların lüks sınıfına konulup bunlardan ek vergi alınmasını, vergi kanunun yeniden düzenlenerek mükelleflerin yaşam standardına göre vergilerin yeniden değerlendirilmesi isteniyor. Bankaların ödediği kurumlar vergisinin artırılması da öneriler arasında.

Uzun vadeli öneriler arasında ise; Ekonomik protokollerin hayata geçirilmesi ve özelleştirmelerin kamu özel işbirliği veya Yap İşlet Devret modeli ile derhal yapılması isteniyor.

YDP Önerilerini bugün Hükümete iletecek.

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