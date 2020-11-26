YDP:Ercan Havaalanının Adının Değiştirilmesi Düşünülemez

YDP'den yapılan açıklama şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret eden Fazıl Küçük Vakfı’nın ziyareti esnasında, yapımı devam eden Ercan Havaalanın adının Fazıl Küçük Havaalanı olarak değiştirilmesinin mümkün olabileceğini söylemesi, son derece üzüntü vericidir.

Şüphesiz Kıbrıs Türk Halkının Mücadele lideri Fazıl Küçük’ün adının yeni inşa edilen birçok yere verilmesi bir vefa duygusunun gereği, Kıbrıs Türk Halkının ölümsüz lideri Fazıl Küçük’e de bir vefa borcudur.

Ama yıllardır kullanılan Ercan Havaalanının isminin değiştirilerek ona Fazıl Küçük Havaalanı adı verilmesi Şehit Binbaşı Fehmi Ercan’a olduğu kadar 1974 Barış Harekatında şehit olan herkese büyük bir saygısızlık ve vefasızlık olarak kabul edilecektir.. Aynı şekilde Girne’de bu kadar yeni açılan cadde ve sokaklar dururken, Sedat Simavi Sokağının adının değiştirilerek oraya başka bir ismin verilmesi de Rahmetli Sedat Simavi’ye büyük bir saygısızlık ve vefasızlıktır.

Gerek Sayın Cumhurbaşkanının ve gerekse Girne Belediye Başkanının YDP’nin desteği ile seçilmiş olmaları, bu tip konularda partimizi ziyadesi ile hassas olmaya zorlamaktadır.

Bu ülke için, bu halk için ter döken de, kan döken de bizimdir. Bunların arasında rahmete kavuşan herkesin adının yaşatılması, bir vefa ve saygının gereğidir.

Sayın Cumhurbaşkanının yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemesi açısından, bu tip kritik meselelerde ayaküstü demeç vermemesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz.

Saygılarımızla

Erhan Arıklı

Genel Başkan