 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.062
  • Altın 145,469
  • Dolar 3,6020
  • Euro 3,8115
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAOscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

YDP:Girne kıyılarının işgal edildiğini iddia etti

» »
YDP:Girne kıyılarının işgal edildiğini iddia etti
Yeniden Doğuş Partisi (YDP); Girne kıyılarının özellikle lüks oteller tarafından yasalara aykırı bir şekilde işgal edildiğini iddia etti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP);  Girne kıyılarının özellikle lüks oteller tarafından yasalara aykırı bir şekilde işgal edildiğini iddia etti.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “devasa otellerin kıyı işgaline ses çıkaramayan yetkililerin ve mahkemelerin Dipkarpaz’daki üç beş bungalow için dünyayı ayağa kaldırarak  yıkım kararları çıkardıklarını  ve insanları hapislere tıktıklarını” ileri sürerek,  “Bu durum, KKTC’de yasaların insanların zenginliklerine ve doğum yerlerine göre uygulandığının en bariz göstergesidir” görüşünü savundu.

Yetkililerin  Girne Rocks Otel’in denize yaptığı iskele hakkında derhal  açıklama yapması gerektiğini ifade eden Zaroğlu, aksi takdirde halkın kafasında “siyasi partilerin, kumarhanesi olan otellerden aldıkları yardım karşılığında bu oldu bittilere ve yasa tanımazlığa göz yumulduğu” iddiasının  kuvvet kazanacağını öne sürdü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Denizi parsellemeye devam!23 Şubat 2017 Perşembe 10:17
  • Ozanköy'de iş kazası, 4 metre yüksekten düştü22 Şubat 2017 Çarşamba 17:40
  • Tartıştığı karısını bıçakladı22 Şubat 2017 Çarşamba 09:24
  • Elektrik kesintisi21 Şubat 2017 Salı 09:09
  • Girne Belediyesi’nin gıda denetimleri 2017 yılında artarak sürüyor18 Şubat 2017 Cumartesi 12:27
  • Ölümlü trafik kazası. 1 Kişi hayatını kaybetti18 Şubat 2017 Cumartesi 10:18
  • Ev kül oldu...17 Şubat 2017 Cuma 12:42
  • Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği sona erdi16 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Girne'de kokain kovalamacası15 Şubat 2017 Çarşamba 12:35
  • Araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti