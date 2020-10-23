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YDP:‘’KKTC vatandaşı herkes sayın Tatar’a saygı duymak mecburiyetindedir.’’

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Bertan Zaroğlu Tatar'a başarılar diledi.
YDP:‘’KKTC vatandaşı herkes sayın Tatar’a saygı duymak mecburiyetindedir.’’

Bugün yeni Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığına yemin ederek resmen başlamıştır. Parti Olarak Sayın Tatar’ı tebrik ediyor ve Cumhurbaşkanlığında kendisine başarılar diliyoruz.

Ne yazık ki bazı parti ve sivil toplum örgütlerinin Sayın Tatar’ın Cumhurbaşkanlığını henüz sindiremediğini görüyor ve üzülüyoruz. Demokrasi ancak milli iradeye saygı ile tezahür edebilir. Milli iradeye saygısı olmayanın demokrasiye de saygısı olamaz. Hele hele seçimi kaybedince, seçmeni etnik kökenine veya ekonomik durumuna bakarak analiz etmek, demokratik terbiye sınırlarını aşan bir durumdur. Bu seçmen ,Annan Planına “Evet” diyen seçmendir. Sayın Talat’ı da, Sayın Akıncı’yı da seçen seçmendir. Bu seçmene sırf sizin arzu etmediğiniz birisine oy verdi diye hakaretlere varan bir şekilde saldırmak oldukça yanlıştır.

Netice itibari ile Sayın Tatar, Kıbrıs Türkünün iradesi sonucu seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır. Hiç kimsenin Sayın Tatar’ı sevme mecburiyeti yoktur. Ama herkes ona saygı göstermek mecburiyetindedir.

Umarım bugün seçim sonuçlarını kabul edemeyen veya yemin törenini protesto edenler seçim sonuçlarını en kısa sürede hazmeder ve bir an evvel ülke sorunlarına yoğunlaşırlar.

Saygılarımızla

Bertan Zaroğlu

Genel Sekreter

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