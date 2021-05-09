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YDP'li Zaroğlu'ndan YDP Başkanı Arıklı'ya (12500 üye) algı operasyonlarını bırak!

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hedef 12 bin 500 üye başlıklı paylaşımına YDP milletvekili Zaroğlu'ndan tepki geldi!
YDP'li Zaroğlu'ndan YDP Başkanı Arıklı'ya (12500 üye) algı operasyonlarını bırak!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hedef 12 bin 500 üye başlıklı paylaşım yaptı.

Bertan Zaroğlu da ayrı bir paylaşımla “Efendi senin bu yıl sonuna kadar 12 bin 500 üye üç günde 3 bin 800 imza işine benzemesin?” diye karşı paylaşım yaptı.

 

İşte o paylaşım;

"Efendi

Senin bu yıl sonuna kadar 12.500 üye

üç günde 3800 imza işine benzemesin ?

Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur; ikinci defa aldatırsa bilin ki suç sizindir.

-Sarah Bernhardt"

 

Zaroğlu’nun yanıtının altına Arıklı doğrudan yanıt vererek “Sen keyfine bak Kardeşim. Bırak onu parti yöneticileri ve İlçe Başkanlarım düşünsün” diye hitap etti.

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Arıklı’nın yanıtına yanıt veren Zaroğlu da “Erhan Arıklı Bey sürekli algı operasyonları ile kandırdığınız kişilere sözüm yok onların tercihi ancak küçümseyerek yazılar yazdıklarınız yol arkadaşlarımız olduğu için hakkettiğiniz cevabı alıyorsunuz… İlaveten keyifle yazdım emin olabilirsiniz …” ifadelerini kullandı.

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