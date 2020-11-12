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YDP:''LTB intikam peşinde''

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Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Girne Kapısındaki heykel olayıyla ilgili bir açıklama yayınladı
YDP:''LTB intikam peşinde''

Açıklama şu şekilde

Yakın Doğu Üniversitesinin Girne Kapısında küçük bir çembere koyduğu heykel, izin alınmadığı gerekçesi ile  Lefkoşa Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmış olmasından derin üzüntü duyuyoruz.

Heykelin oraya konulmasında izinler dahil eksiklikler varsa, heykel oradan apar topar kaldırılmadan gerekli izinler alınır ve prosedürler yerine getirilebilirdi. 

Görülüyor ki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının intikamını alma peşindeki Lefkoşa Belediyesi yetkilileri, YDÜ’yü cezalandırmak için heykeli alelacele oradan kaldırmayı tercih etmiştir. Lefkoşa’nın en büyük eksikliklerinden biri olan Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür etmek yerine, o müzenin önüne konulan heykeli kaldırmak, Belediyenin sanata verdiği önemi göstermesi olduğu kadar, sanatın ideolojiye kurban edilmesini göstermesi açısından da ilginçtir.

YDP olarak YDÜ’yü acilen gerekli izinleri almaya, YDÜ’yü de izinlerin alınır alınmaz o heykeli yerine koymaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Azer Özkan

Genel Başkan yardımcısı

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