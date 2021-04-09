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YDP’nin 3. Olağan Kurultayı Yarın Yapılıyor

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Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 3. Olağan Kurultayı yarın yapılıyor. YDP kurultayında Genel Başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu yarışacak.
YDP’nin 3. Olağan Kurultayı Yarın Yapılıyor

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 3. Olağan Kurultayı yarın yapılıyor. YDP kurultayında Genel Başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu yarışacak.
Lefkoşa Atatürk Spor salonunda yapılacak kurultay, saat 10.00’da başlayacak.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, COVİD-19 önlemleri kapsamında bazı kararlar aldıklarını duyurmuştu.
Buna göre, kurultayın yapılacağı Atatürk Spor Salonuna seyirci alınmayacak. Kurultay salonuna seyirci alınmayacağı için adayların konuşması da olmayacak. Faaliyet raporunun oylanması ve mali raporun aklanması salon dışındaki üyelerin oyları ve Divanın bunu tespitiyle yapılacak.
Üyeler, salona 10’ar kişilik gruplar halinde alınacak. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda özel güvenlik tedbirleri uygulanacak. Tedbirlerin uygulanması için bir özel güvenlik şirketinden hizmet satın alınacak.

27 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan 3.Olağan kurultay yeterli nisabın sağlanamamasından dolayı  tüzük gereği 15 gün sonraya, 11 Nisan’a ertelenmişti ancak 11 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edeceğinden, kurultay yarın yapılacak.

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