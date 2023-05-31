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YDP’nin ara seçimdeki Milletvekili adayı Figen Yaman Lesinger, adaylık başvurusunu yaptı

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YDP’nin ara seçimdeki Milletvekili adayı Figen Yaman Lesinger, adaylık başvurusunu yaptı
YDP’nin ara seçimdeki Milletvekili adayı Figen Yaman Lesinger, adaylık başvurusunu yaptı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi takvimi doğrultusunda Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adayı Figen Yaman Lesinger bugün adaylık başvurusunu yaptı.

Lesinger’a adaylık başvursunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve partililer eşlik etti.

Başvurusunun ardından basına açıklamada bulunan Lesinger, YDP adayı olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, yüreği vatan için atan herkes için çalışacağını belirtti.

Tek kadın aday olmanın avantajına sahip olduğunu dile getiren Lesinger, anne, sporcu ve akademisyen olduğunu söyledi.

Bakan Arıklı da seçimlerde iddialı olduklarını söyleyerek, tek kadın aday olan adaylarının genç ve dinamik bir kişi olduğunu belirtti.

Milletvekili adaylarının milletvekili olacak kapasite ve değerde olduğunu dile getiren Arıklı, temiz bir seçim süreci olması temennisinde bulundu.

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