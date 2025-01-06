YDP'nin 'çekilme' kararı... Üstel: Bu YDP'nin iç meselesidir

Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, CTP Milletvekili Erhürman’ın eleştirilerine yanıt verdi. Üstel konuşmasında YDP’nin ‘hükümetten çekilme’ kararı ile ilgili de konuşarak, ‘bu onların iç meselesidir’ dedi.

Meclis’teki konuşmasına “Biz hiçbir zaman kürsüden hem vekillere hem de halkımıza hitap etmekten çekinmedik” diyerek başlayan Üstel, “Başımız dik yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hükümeti kurduğumuz günden beri yaptıklarımız ortada. Bizden öncekilerin yapamadıklarını da yaptık” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“2022 yılına kadar tüm partiler iktidara geldi. Ercan ortada, açamadınız, biz açtık. 2011’den beri ihaleye çıkan yarım kalan yol projelerinin büyük kısmını tamamladık ve tamamlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar kim asgari ücreti bu kadar artırabildi? Hayat pahalılığı karşısında halkımızı ezmedik. Günü geldiğinde yasa da yaparız eğer acil ihtiyaçlar varsa kararname de yaparız. Bizim hükümetimiz kurulduğu günden bugüne yapılanlar ortada. Yarım kalan projelerde Lefkoşa’nın çevre yolu, senelerdir geçildi üzerinden. Hiçbir hükümet yapmadı. Biz Nisan sonuna kadar çevre yolunu bitireceğiz. Güzelyurt Hastanesi 2015’ten beri bekler. Biz bitiriyoruz.”

“Biz yaptıklarımızla övünüyoruz ve övünmeye de devam edeceğiz” diyen Üstel, KDV’lerin sıfıra indirilmesinin de en son yine UBP döneminde yapıldığını vurgulayarak, bunları yeniden düzenleme yoluna gittiklerini ve halkın alım gücünü yükseltmek amaçlı adımlar attıklarını söyledi.

“Hayat pahalılığı meclise geldi, askıya alındı tekrardan sendikalarla değerlendirme yapılacak ve vekillere bilgi verilecek” diyen Üstel, Güneye geçiş kapılarıyla ilgili de Haspolat kapısını çoktandır açmayı hedeflediklerini, bunu projelendirdiklerini ve karşı taraftan olumlu yanıt geldiği takdirde çalışmaları yapacaklarını anlattı.

Üstel: YDP’nin açıklaması kendilerini bağlar

YDP’nin ‘hükümetten çekilme’ kararı ile ilgili de konuşan Üstel, “YDP’nin açıklaması kendilerini bağlar, bu onların iç meselesidir. Bizle hükümet etmeye devam ederler. Bir şey varsa da Sayın Arıklı, burada açıklamasını yapar” diye konuştu.