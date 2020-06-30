YDP'nin Cumhurbaşkanı Akıncı'nın görev süresiyle ilgili açtığı dava reddedildi

Yeniden Doğuş Partisi’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresiyle ilgili açtığı dava Anayasa Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla reddedildi.
YDP ERTELENEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NEDENİYLE KONUYU MAHKEMEYE TAŞIMIŞTI
Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi Koronavirüs nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenmiş, eğer olacaksa ikinci turun 18 Ekim’de yapılmasına, Cumhurbaşkanı yeniden seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevine devam etmesine karar verilmişti.
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