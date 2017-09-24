YDP'nin Kosova'dan ziyaretçileri vardı

Kosovalı yetkililer Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret ederek Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ile görüştü.

YDP’ den yapılan açıklamaya göre görüşmede, YDP’nin KKTC için önerdiği 3 alternatif modelden biri olan Kosova modeli hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Kosovalı yetkililere bilgi veren Genel Sekreter Bertan Zaroğlu 1974’ten sonra ülkeye göçmen olarak geldiklerini ancak kendilerini göçmen olarak görmediklerini, ülkenin eşit hak ve özgürlüklere sahip vatandaşları olduklarını kaydetti.

Zaroğlu, göçmenlerin kurduğu bir parti değil, KKTC’nin eşit haklara sahip vatandaşlarının kurduğu bir parti olduklarını ve ülke yönetimine talip olduklarını ifade etti.

KKTC için Kosova modelinin önemli bir alternatif olduğunu söyleyen Zaroğlu, BM ye üye olmadan da bağımsızlığın başka ülkeler tarafından tanınabildiğini kaydetti.