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YDP:“Seçim İstihdamları Ubp-HP Hükümetinin Ayıplarından Biridir”

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YDP:“Seçim İstihdamları Ubp-HP Hükümetinin Ayıplarından Biridir”
YDP:“Seçim İstihdamları Ubp-HP Hükümetinin Ayıplarından Biridir”

İşte YDP'nin yayınladığı basın bildirisinin tamamı;

Seçim yasaklarının başlamasından bir gün önce Hükümet tarafından KIB-TEK’e yapılan 13 kişilik istihdam, UBP-HP Koalisyon Hükümetin en büyük ayıplarından biridir.

UBP’nin her seçim öncesi  iktidarda iken yaptığı bu seçim yatırımı, maalesef bu seçimlerde de tekrarlanmıştır. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı olan şahıs daha önce yapılan sınavlara şaibe karıştığı iddiası ile o sınavları iptal etmişti. Meğer sınavsız sadece partilileri istihdam etmek için o sınavlar iptal edilmiş. UBP’nin ortağı HP, bu seçim yatırımından dolayı ortağını suçlayarak bu ayıptan kurtulamaz. Hükümet programında “ Yapılacak istihdamlarda her iki partinin de bilgisi olacağı” yazılıdır. HP, bu istihdamlardan haberi yoktu ise Hükümetteki pozisyonu ayıplı bir pozisyondur. Bu istihdamlardan haberi vardı ise ve sırf koltuk uğruna bu partizanlığa sessiz kaldı ise bu daha büyük ayıptır.

Netice itibari ile 13 partiliye iş imkanı sağlanmış ve batık KIB-TEK’in sırtındaki yük biraz daha ağırlaşmıştır.

UBP-HP Koalisyonunu bu istihdamlar dolayısı ile bir kez daha ayıplıyoruz.

Saygılarımızla

Turan Büyükyılmaz

Genel Sekreter

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