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YDP:"Tatar'ın bir bakana vekalet vermesi daha şık olurdu"

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YDP yayınladığı açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir bakana vekalet vermesi gerektiğini bildirdi
YDP:"Tatar'ın bir bakana vekalet vermesi daha şık olurdu"

Cumhurbaşkanlığına seçilen ve göreve başlayan Sayın Tatar'ı en içten duygularla tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

Ne var ki yasa gereği, Başbakanlığı bırakan ve Cumhurbaşkanlığını tercih eden Sayın Tatar, hukuku zorlayan bir tutum takınmış ve Başbakanlık için herhangi bir Bakana vekalet vermemiştir.

Sayın Tatar elbetteki Anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kuruluna Başkanlık edebilir. Ne var ki Bakanlar Kurulunun başındaki kişi Başbakandır. Başbakanlığa vekalet eden bir Bakan olmadığı için bu durum hukuken malüldür.

Normalde bu göreve vekalet etmesi gereken Başbakan Yardımcılığı makamı da HP Hükümetten çekildiği için boştur.

KKTC bir hukuk devletidir. Pandemi dolayısı ile pek çok uygulamada hukuk ve hatta Anayasa bile çiğnenmiştir. Artık normalleşmemiz ve hukuk devleti ilkelerinden taviz vermememiz gerekir.

Umarız ki Sayın Tatar, cumhurbaşkanlığı makamında iken bir daha hukuku çiğneyecek adımlar atmaz.

Saygılarımızla

Av. Enver Öztürk

Genel Başkan Yardımcısı

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