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YDP’ye göre “hukukta çifte standart tescil edildi”

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YDP’ye göre “hukukta çifte standart tescil edildi”
22 Ocak olaylarında yargılananlarla ilgili alınan karardan memnun olmayan YDP'ye göre “hukukta çifte standart tescil edildi”. YDP'den yapılan açıklama şöyle:

"22 Ocak eylemlerinden sonra oluşturulan cadı avı kampanyası neticesinde tutuklanan 6 kişi hakkında verilen ceza, bu ülkede yargının içinde bulunduğu çifte standardın tescili açısından önemlidir. Geçmişte çok daha şiddetli eylemlere hafif para cezası veren mahkeme, bu eylemciler için ciddi hapis cezaları vermiştir. 

Bu durum, KKTC’de uygulanan adalet sistemine olan inancımızı bir kez daha sarsmıştır. Mahkeme bu kararı ile hem Türkiye’ye hem de buradaki çift uyruklu vatandaşlara bir mesaj vermiştir. 

YDP olarak bu kararı şiddetle protesto ediyor ve kınıyoruz. Öte yandanparti olarak eylemlerin kışkırtıcısı olan Afrika gazetesi hakkında yaptığımız şikayet ile ilgili hala daha bir netice alınmamış olması da garip karşılıyoruz. YDP olarak bu konunun ısrarlı takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Bu konuda önümüzdeki günlerde yapacağımız eylem ve protestoları görüşmek için parti yetkili organlarımızı en kısa sürede toplantıya çağıracağız."

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