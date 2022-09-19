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YDP’ye Katılımlar Sürüyor

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Aralık ayında yapılacak yerel yönetim seçimleri öncesi Yeniden Doğuş Partisi (YDP) çalışmalarına hız verdi.
YDP’ye Katılımlar Sürüyor

Aralık ayında yapılacak yerel yönetim seçimleri öncesi Yeniden Doğuş Partisi (YDP) çalışmalarına hız verdi.

Bölge bölge örgüt toplantıları gerçekleştiren YDP bir yandan da yeni katılımlarla büyüyor.

Başkent Lefkoşa’da gerçekleşen toplantıda 125 kişi partiye katıldı ve kendilerine YDP rozeti takıldı. Katılım törenine YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra, parti genel sekreteri Talip Atalay ve Lefkoşa ilçe yönetimi de katılım gösterdi.

Arıklı yaptığı konuşmada, “Öncelikle bugün aramıza katılan arkadaşlara aramıza hoşgeldiniz demek istiyorum.YDP yerel yönetim seçimlerine tüm bölgelerde aday çıkarabilecek şekilde hazırdır. Belediye seçimlerinde YDP’nin göstereceği başarı aslında sizlerin başarısı olacaktır. Hükümetimiz yerel yönetimler yasası ile reformun önemli bir bacağını tamamlamıştır. Şimdi üzerimize düşen bu reformu Parti olarak taçlandırmaktır” dedi .

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