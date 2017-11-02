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YDÜ 17.Uluslararası Güzellik ve Kozmetoloji Kongresi’nde temsil edildi

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YDÜ 17.Uluslararası Güzellik ve Kozmetoloji Kongresi’nde temsil edildi
YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy ve öğrencileri, Antalya’da Düzenlenen Türkiye Güzellik Uzmanlarının Tek Bilimsel Kongresi olan 17. Uluslararası Güzellik ve Kozmetoloji Kongresi'ne katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, Bölüm Koordinatörü Uzm.Yeşim Üstün Aksoy ve bölüm öğrencileri ile birlikte Antalya’da düzenlenen Türkiye güzellik uzmanlarının tek bilimsel kongesi olan17. Uluslararası Güzellik ve Kozmetoloji kongresine katıldılar. 

22 Eğitimicinin Katıldığı Kongere’de 35 Konuda Eğitim Ve 10 Sertifika Programı Gerçekleştirildi
Antalya Delphin Be Grand Resort Otelde düzenlenen kongre süresi boyunca toplam 35 konuda eğitim sunumu ve 10 sertifika sunumu programı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışından 22 eğitimcinin konuşmacı olarak katıldığı kongrede uzman plastik cerrahları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, medikal estetik uzmanları, plastik makyaj sanatçıları tarafından ip ile ameliyatsız yüz germe, probiyotiklerin ve hormonların anti-aging, akne ve problemli cilt bakımlarındaki etkileri, lazerle kalıcı makyaj ve tattoo silme, aromaterapik şifalı bakım teknikleri, doktor ve güzellik uzmanının güç birliği, tamamlayıcı tıp – acmos, podoloji – medical ayak sağlığı, ciltte oluşan lekelerin önlenmesi ve giderilmesi, güzelliğin işletmesi, güzellik sektöründe satış ve pazarlama, güneş koruyucularının bilinmeyen zararları, onxphores ile devrimci anti-aging bakımı, saç mezoterapisi, integrative refleksoloji, yüz estetiğinde altın oran, bütünsel sağlığa kavuşmanın yolları, BDR medikal estetik bakımlar, aqua facial ile yeni nesil cilt bakımı, kalıcı makyaj ile dudak tasarımında yeni teknik ‘‘candy lips’’, paramedikal mikropigmentasyon yara izi, faça izi, ameliyat izi kamuflajı, kalıcı makyaj uygulama sonrasında lenfatik drenaj ile ödem atılım tekniği, nanolading ile kaş tasarımı, kalıcı makyaj ve yarı invaziv uygulamalarda hijyenin sonuçlar üzerinde etkisi, plastik makyaj efekt uygulama aşamaları, cadılar bayramı için karakter makyajı ve fantastic gelin ve damat makyajı ile ilgili katılımcılara eğitimler verildi. 

Kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy, bu kongreye katılım amacının yurt içi ve yurt dışında güzellik sektöründe çalışan güzellik uzmanlarına eğitimin önemini vurgulamak ve onlara Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü tanıtmak olduğunu ifade etti. 

Aksoy, Güzellik ve Kozmetoloji kongresinde öğrencilerin dünyadaki yeni nesil güzellik teknolojilerini ve en son makyaj trendlerini yakından tanıyıp, bu alanla ilgili yenilikleri öğrenip, en son ürün ve yöntemleri inceleyip bilgilerini geliştirme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Ayrıca gala gecesi kutlama yemeği için Saç Bakımı ve Güzellik hizmetleri bölüm öğrencilerinin güzellik sektöründe çalışan birçok kişiye saç uygulamaları gerçekleştirmeleri geceye damgasını vurdu.

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