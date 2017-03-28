YDÜ 19. Galibiyetle liderliğe devam dedi!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. Haftasında deplasmanda Samsun Canik Belediyesi ile karşılaşan YDÜ Kadın Basketbol Takımı rakibini 75-81 mağlup etti.

Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla ligde 19. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediye Spor Salonu’nda oynan zorlu maçta, Yakın Doğu Üniversitesi son periyotta deneyim farkını ortaya koyarak maçı lehine çevirerek maçtan galip ayrıldı. Karşılaşma, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Elin Eldebrink ile Samsun Canik Belediyesinde forma giyen ikizi FridaEldebrink’in mücadelesine sahne oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip oldu. Samsun Canik Belediyesi ilk iki buçuk dakikalık bölümü 6-2 önde geçmeyi başardı. Ancak Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride ve QuanitraHolingsvorth ile sayı bularak skoru önce eşitledi ardından da Bahar Çağlar’ın sayılarıyla skorda öne geçmeyi başardı (11-14). Periyodun devamında da ElinEldebrink ile skor bulan Yakın Doğu Üniversitesi farkı 6’ya kadar çıkardığı periyodu 23-20 önde tamamladı.

İkinci periyottaSamsun Canik Belediyesi, skor üretmeye devam ederken savunmasını da sertleştirdi ve 7. dakikada farkı 11 sayıya (40-29) çıkardı ve ilk yarıyı 42-34 önde bitirdi. Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarı sonunda 12 top kaybına uğradı.

Üçüncü periyoda geride başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride ve Bahar Çağlar'ı etkili kullanarak6. dakikada 49-49 beraberliği yakaladı. İki takımında etkili olduğuperiyod 57-57 beraberlikle sona erdi.

Son periyoda iyi başlayan taraf Yakın Doğu Üniversitesi oldu ve 4. dakikada skoru 70-63'e getirdi. Son bölümde ev sahibi ekip Samsun Canik Belediyesi farkı azalttı. Maçta son ikibuçuk dakikaya Yakın Doğu Üniversitesi 72-71 önde girdi. Maçın sonunda daha diri kalan Yakın Doğu Melekleri 8-0'lık seriyle arayı açtı ve çok zorlandığı karşılaşmayı 81-75 galip bitirdi.

Öne çıkanlar...

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Bahar Çağlar 23 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, QuanitraHollingsworth 21 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, CourtneyVandersloot 12 asist, 7 sayı, 5 ribaunt, Elin Eldebrink 7 sayı, 3 ribaunt, 7 asist, Yelena Luchenka 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ile oynadı.

Samsun Canik Belediye’sinde:Glory Johnson 37 sayı, 14 ribaunt, ViktoriaVladimirovna 13 sayı, 7 ribaunt, FridaEldebrink 11 sayı, 6 asist, Tuğba Taşçı 8 sayı, 2 ribaunt, 2 asist kaydetti.