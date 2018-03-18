YDÜ 2017 Bilim Ödülleri Görkemli Bir Törenle Gerçekleştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Bilim Ödülleri kapsamında, “Genç Araştırmacı Ödülü”, “Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü”, “Yayın Ödülü” ve “Yayın Onur Ödülü” olmak üzere dört kategoride 145 araştırmacı ve öğretim elemanına ödül verildi.

Törende ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, sempozyum ve kongrelerde Yakın Doğu Üniversitesini temsil ederek ödül kazanan araştırmacılar ve öğretim elemanlarına da teşekkür belgesi verilirken, “Yılın En İyi Fakültesi” ve “Yılın En İyi Öğretim Elemanı” başlıklı iki farklı ödül daha sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirilen törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri, Öğretim Elemanları ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmaları öncesinde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları solist soprano Vasfiye Çakırtaş ve piyanoda Prof. Dr. Cevanşir Guliyev tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Törene yoğun programından dolayı katılamayan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke de, gönderdiği mesajda, bilime ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırdığı nitelikli bilim uzmanlarından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Ümit Hassan, “Bu Program Bize Onur, Başarı, Kıvanç ve Yeni İvmeler Kazandıracaktır”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, “Dün bugün olsun, bugün de dün olsun diyorum. Son 48 saati birleştirip tek bir gün yapabiliriz. Zira bu 48 saatte bayramlar çoğalacak. Pi günü, 14 Mart Tıp Bayramı, Einstein’ın doğum günü ve buradaki değerli bilim insanlarının varlığı bu 48 saati taçlandırıyor” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Hassan, ödül töreninin kedilerine onur, başarı, kıvanç ve yeni ivmeler kazandıracağını belirterek, üst düzey çalışmaların onurunu yaşayacaklarını ve meslektaşlarının üstün performanslarını bir kez daha izlemiş olacaklarını söyledi.

“Yakın Doğu Üniversitesi 2017 Bilim Ödülleri’nde ödül alan tüm bilim insanlarını hep beraber sadece kendi şahsım adına değil, hep birlikte kutluyoruz” ifadelerine yer veren Prof. Dr. Ümit Hassan, “Bu önemli ivmenin sonucunu tertipleyenleri, bütün ilgili yönetici arkadaşları, protokol üyelerimizi kutluyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Benimsediğimiz 3. Nesil Üniversite Modeliyle Akademik Çalışmaların, Araştırmaların ve Arge Faaliyetlerinin Tüm Bilimsel Çıktılarını Toplum Yararına Sunmaktayız”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise yaptığı konuşmada, Eflatun ve Aristo’dan örnekler vererek bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversitelerin idealizmin felsefi esasları üzerine temellenmiş bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlar olduğunu söyledi.

Bilim dünyasının farklı evren kapıları açtığını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, Newton evreninde yaşadığımızı ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin süregelen birikime ve yükseköğretimde oluşturduğu kültürüne dayanarak yaptığı bütün eylemlerinde, Newton evreninin kuralları olan bilimsel akıl, bilimsel yöntem ve bilimsel etik var olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Benimsediğimiz 3. Nesil Üniversite modeliyle akademik çalışmaların, araştırmaların ve arge faaliyetlerinin tüm bilimsel çıktılarını toplum yararına sunmaktayız” diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi 121 Saygın Kurum, Kuruluş ve Çalışma Gruplarıyla Ortak Projeler Yürütüyor

Yakın Doğu Üniversitesinin bünyesinde bulunan 27 akademik birim, 32 araştırma ve uygulama merkezi, laboratuarlarıyla araştırmacılarını nitelikli yayın yapmaya ve yeni araştırma projelerini üretmeye özendirmeyi istediklerini ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, stratejik öneme sahip çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmaları desteklemek, uluslararası etki yaratabilecek arge alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Yakın Doğu Üniversitesinin, başta Dünya Sağlık Örgütü , Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi olmak üzere 121 saygın kurum, kuruluş ve çalışma gruplarıyla ortak projeler yürüttüğünü de dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Dünyada 652. Sıraya, Türkiye’de 3. Sıraya, Kıbrıs’ta İse 1. Sıraya Yükseldi

Konuşmasının devamında üniversitede eğitim gören öğrenci sayılarıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Şanlıdağ, toplam 27 bin öğrenci içerisinde 3.759 öğrenci lisansüstü programlarla eğitimlerine devam ettiğini, Lisansüstü öğrenci oranının yaklaşık yüzde 14 civarında olduğunu, yılda iki kez burs çağrısına çıktıklarını ve bu kapsamda 2017 yılı içerisinde tüm dünyadan bu burslara 1549 başvuru alınmış ve % 82’sine burs verilmesi kararlaştırıldığını anlattı.

Prof. Dr. Şanlıdağ Web of Metrics’in 2017 yılı temmuz ayında atıf oranlarını baz alarak yaptığı üniversiteler sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’de 1. sırada, Türkiye’de 13. sırada, dünyada ise 1099. sırada yer aldığını dile getirerek, Ocak 2018’de aynı kuruluşun yayınladığı raporda üniversitenin dünyada 652. sıraya, Türkiye’de 3. sıraya, Kıbrıs’ta ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ sözlerinin devamında ödül alan bilim insanlarını tebrik ederek konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi 2017 Bilim Ödülleri verildi. Tören düzenlenen kokteyl ile sona erdi.