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YDÜ 2018-2019 Bahar Dönemi İçin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Burs Başvuruları Başladı.

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Yakın Doğu Üniversitesi, 2018-2019 Akademik Bahar döneminde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına burs başvuruları başladı.
YDÜ 2018-2019 Bahar Dönemi İçin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Burs Başvuruları Başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yer alan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülen Yüksek Lisans-Master (Tezli) ve doktora programlarına %100, %75, %50 ve %25 burs imkanı sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, gerekli belgelerle birlikte burs programlarına başvuruların 31 Ocak 2019 mesai bitimine kadar yapılması gerektiği kaydedildi. Burs başvuru sonuçları ise 7 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak.

Başvuruların gerekli belgelerle birlikte scholar@neu.edu.tr e-posta adresine, konusu “ISOSH-2019S” olan referans kodu ile yapılması gerekiyor. Burs kapsamına dahil programların listesi ile başvuru formuna http://aday.neu.edu.tr/ web adresinden ulaşılabiliyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler…

Yüksek Lisans ve Doktora burslarına başvuru için; Lisans veya yüksek lisans diploması ve transcript kopyası, T.C. uyruklu öğrenciler için ALES sınav sonuç belgesi fotokopisi, kimlik kartı veya pasaport fotokopisi, 2 adet referans mektubu ile özgeçmiş gerekiyor.

Yüksek Lisans ve Doktora programları bursları ile ilgili daha detaylı bilgiler www.neu.edu.tr web sayfasından veya +90 392 6800 2000 (dahili:5-143) no’lu telefondan alınabilir.

Yeter Tabur: “Yeni Ufuklar Açmak İstiyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, ülkenin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve meslek adayları ile profesyonellere yeni ufuklar açmak istediklerini söyledi. Genel Sekreter Doç. Dr. Tabur, son yıllarda yalnızca akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde burs imkanlarını giderek artıracaklarını dile getirdi. Yüksek lisans ve doktora programlarının araştırma ve uygulamanın birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir şekilde alanında uzman akademik kadro tarafından yürütüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Tabur, her türlü araştırmanın rahatlıkla yapılabilmesi için Fakülte Laboratuvarlarının yanında, İleri Düzey Araştırma Laboratuvarları, Yakın Doğu Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan Hastane’sinin tüm imkanlarını da öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirtti.

 

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