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YDÜ 2018 Yüksek Lisans ve Doktora Programına Bahar Dönemi Başvuruları Devam Ediyor...

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YDÜ 2018 Yüksek Lisans ve Doktora Programına Bahar Dönemi Başvuruları Devam Ediyor...
Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 yüksek lisans, 75 doktora programları bahar dönemi kayıtları 23 Şubat 2018 Cuma günü sona eriyor. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akademik, kariyer ve kişisel gelişim açısından son derece önemli olan Yüksek Lisans ve Doktora programları Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından 1518 Öğretim üyesi ile yürütülüyor.

Son yıllarda yalnızca akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli  bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman akademik kadrosunun yürütücülüğünde meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor. 

Araştırma ve uygulamanın birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir şekilde yürütüldüğü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında her türlü araştırmanın rahatlıkla yapılabilmesi için Fakülte laboratuvarlarının yanında İleri Düzey Araştırma Laboratuvarları, Yakın Doğu Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan Hastanes’inin tüm imkanları da öğrencilerin hizmetine sunuluyor. 

Doç. Dr. Yeter Tabur: “Yüksek Kalitede Amaç Odaklı Eğitim Veriliyor”…

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yüksek Lisans ve Doktora adaylarına yüksek kalitede amaç odaklı bir eğitim verildiğini ifade etti. Teori ile pratiğin harmanlanarak eğitimin etkileşimli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Tabur, yüksek lisans ve doktora adaylarının istedikleri konu ve alanda, uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanı sağladıklarını belirtti.  Yakın Doğu Üniversitesi olarak 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde YÖK ve YÖDAK onaylı 218 programda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verildiğini belirterek gerek akademik kariyer gerekse profesyonel kariyer açısından bu programların son derece önemli olduğunu vurgulayarak, günümüzün rekabetçi yapısında yüksek lisanslı profesyonellerin iş hayatında diğerlerine göre daha çok tercih edilir hale geldiğini belirtti.

Kamu Personeli’ne % 20 İndirim…

Son dönemde kamu kuruluşlarındaki personelin profesyonel gelişimi konusunda da Üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen  Doç. Dr. Tabur, bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt olmak isteyen Kamu personeline de %20 indirim uygulandığının altını çizdi. 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 218 Yüksek Lisans ve Doktora programlarına bahar dönemi için kayıt yaptırmak isteyen ögrenciler daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.tr web sayfasından veya 223 64 64 (dahili 211-225-377) nolu telefondan alabilirler. 

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