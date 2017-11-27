YDÜ 3.Ulusal Farmakovijilans Kongresinde temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet İlke Gelişen, klinik uygulamalarda ilaçların güvenliği ile ilgili konuları irdeleyen 3. Ulusal Farmakovijilans Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Swissotel Büyük Efes’te gerçekleştirilen ve 125 katılımcının yer aldığı kongre de, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet İlker Gelişen “Sosyal Medya ve Farmakovijilans” isimli sunumu yaptı.

İlaç ve tıbbi cihazın yanısıra kozmetik, gıda takviyesi ve veteriner ürünleri alanlarında da giderek önemi artan farmakovijilans konusu ile ilgili sistemde yer alan tüm tarafları bir araya getirerek güncel konuları tartışmak ve ortak çözüm arayışına yönelmek amacıyla yapılan kongrede,sözlü poster ve bildiriler ve interaktif paneller gerçekleştirildi.

Advers İlaç Reaksiyonlarının Sosyal Medyada Yer Almasına Dikkat Çekildi

Dr.Mehmet İlker Gelişen kongrede yaptığı “Sosyal Medya ve Farmakovijilans” isimli sunumunda, ilaç advers etkilerinin daha iyi saptanması, takip edilmesi, sağlık otoritelerine daha hızlı bildirilmesi amacıyla sosyal medyadan yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Halen ilaçların ruhsat alması öncesi yapılan klinik araştırmaların ender ama ciddi advers etkileri saptamakta yeterli olamadığının bilindiğine dikkat çeken Dr. Gelişen, ruhsat sonrası gözlemlenen advers etkilerin de daha hızlı ve etkili rapor edilmesi için çalışıldığını belirtti.