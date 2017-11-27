 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.944
  • Altın 162,626
  • Dolar 3,9049
  • Euro 4,6654
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAEn son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

YDÜ 3.Ulusal Farmakovijilans Kongresinde temsil edildi

»
YDÜ 3.Ulusal Farmakovijilans Kongresinde temsil edildi
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet İlke Gelişen, klinik uygulamalarda ilaçların güvenliği ile ilgili konuları irdeleyen 3. Ulusal Farmakovijilans Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Swissotel Büyük Efes’te gerçekleştirilen ve 125 katılımcının yer aldığı kongre de, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet İlker Gelişen “Sosyal Medya ve Farmakovijilans” isimli sunumu yaptı.

İlaç ve tıbbi cihazın yanısıra kozmetik, gıda takviyesi ve veteriner ürünleri alanlarında da giderek önemi artan farmakovijilans konusu ile ilgili sistemde yer alan tüm tarafları bir araya getirerek güncel konuları tartışmak ve ortak çözüm arayışına yönelmek amacıyla yapılan kongrede,sözlü poster ve bildiriler ve interaktif paneller gerçekleştirildi.

Advers İlaç Reaksiyonlarının Sosyal Medyada Yer Almasına Dikkat Çekildi

Dr.Mehmet İlker Gelişen kongrede yaptığı “Sosyal Medya ve Farmakovijilans” isimli sunumunda, ilaç advers etkilerinin daha iyi saptanması, takip edilmesi, sağlık otoritelerine daha hızlı bildirilmesi amacıyla sosyal medyadan yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Halen ilaçların ruhsat alması öncesi yapılan klinik araştırmaların ender ama ciddi advers etkileri saptamakta yeterli olamadığının bilindiğine dikkat çeken Dr. Gelişen, ruhsat sonrası gözlemlenen advers etkilerin de daha hızlı ve etkili rapor edilmesi için çalışıldığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ 3.Ulusal Farmakovijilans Kongresinde temsil edildi27 Kasım 2017 Pazartesi 13:47
  • YDÜ Öğretim Üyelerinin Çalışmaları “Türkiyat Araştırmaları” dergisinde27 Kasım 2017 Pazartesi 13:45
  • Okray: Gelecek nesillere şiddetten arınmış bir gelecek bırakmak için çaba sarf etmeliyiz27 Kasım 2017 Pazartesi 13:43
  • YDÜ Toplumsal Projelerde Verimlilik Paneli düzenledi26 Kasım 2017 Pazar 14:08
  • DAÜ Psikoloji Bölümü 2. Sosyal Psikoloji Kongresi’ni düzenliyor24 Kasım 2017 Cuma 16:58
  • "Çocuğun sesine kulak verelim"24 Kasım 2017 Cuma 15:58
  • “Öğretmenlik Mesleğinde Yeni Yönelimler Paneli” düzenleniyor24 Kasım 2017 Cuma 15:41
  • YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden “Diş Hekimliği Günü” mesajı24 Kasım 2017 Cuma 15:18
  • YDÜ İle LTB arasında “eğitim konserleri” işbirliği protokolü24 Kasım 2017 Cuma 15:15
  • DAÜ Eğitim Fakültesi bölge okullarıyla bir araya geldi24 Kasım 2017 Cuma 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti